Marca: Senza reti ma con Hazard

In Spagna arriva l’Inter senza Romelu Lukaku. Con Conte pronto a rimescolare l’attacco grazie a Perisic e Lautaro Martinez. Il quotidiano spagnolo Marca, così anche come AS e Sport, dedicano la prima pagina alla gara di questa tra Real Madrid e Inter. All’unisono, “E’ una finale“.

Marca poi titola così: “Senza reti ma con Hazard. Il belga deve guidare in “finale” contro l’Inter senza Lukaku. Lucas si riprende in tempo. Militao, confermato positivo. Achraf torna a casa”

Foto: sito Marca