Marca: “Ronaldo si lascia desiderare, ma il Real per adesso esclude un suo ritorno”

Dopo la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League, dalla Spagna continuano ad alimentarsi le voci che vorrebbero un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. In particolare su Marca, l’edizione odierna titola “CR7 si lascia desiderare” per poi continuare aggiungendo che tuttavia “il Real Madrid per adesso esclude un ritorno del campione lusitano. Il portoghese si sta interrogando sul futuro dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions”.

Foto: Marca 13-03-2021