Romero è finito nel mirino del Boca Juniors

Il Boca Juniors potrebbe aggiungere un nuovo giocatore prima dell’inizio della stagione. Secondo quanto riportato da Marca, il nonno del giovane Luka Romero, attualmente impegnato con il Milan, avrebbe dichiarato l’interesse del nipote nel trasferirsi tra le fila degli Xeneizes: “Il prestito potrebbe essere il Boca perché è un club che piace a Luka. Questa è una questione che i dirigenti devono risolvere da club a club. Sarebbe molto importante per lui giocare in prestito per il Boca. Siamo tutti molto preoccupati questo quello che emerge adesso ” Si parla sicuramente che diverse squadre in Italia lo vogliano ma lui non vuole andare, in nessun modo. Luka ha già dato l’ok per trasferirsi al Boca”.

Foto: Instagram Luka Romero