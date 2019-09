Marca risponde alla FIFA e indice i premi The Worst: due i nominati dalla Serie A

Quella di ieri è stata la serata in cui la FIFA ha premiato i migliori giocatori e allenatori della passata stagione permettendo loro di foggiarsi del titolo di The Best. In risposta all’evento, la testata spagnola Marca ha ironicamente inaugurato sul proprio sito la competizione opposta: i The Worst, ovvero i peggiori dello scorso anno. In corsa ci sono tre calciatori per ruolo e inoltre è stato assemblato l’Once The Worst, nome che unisce spagnolo e inglese per simboleggiare il peggior undici possibile. Due i titolari provenienti dalla nostra Serie A: Javier Pastore della Roma e Alexis Sanchez dell’Inter, anche se quest’ultimo è stato “premiato” per quanto fatto non in nerazzurro ma al Manchester United. Il giallorosso si è salvato però dall’entrare nei candidati per il premio individuale. Questi i tre prescelti per ruolo più l’undici peggiore:

Peggior portiere: Loris Karius (Besiktas), Geronimo Rulli (Real Sociedad), Asmir Begovic (Bournemouth)

Peggior difensore: Stephan Lichtsteiner (Arsenal), Phil Jones (Manchester United), Shkodran Mustafi (Arsenal)

Peggior centrocampista: Renato Sanches (Bayern Monaco), Philippe Coutinho (Barcellona), Fred (Manchester United)

Peggior attaccante: Quincy Promes (Siviglia), Alexis Sanchez (Manchester United); Christian Atsu (Newcastle)

Once The Worst (4-3-3): Karius; Lichtsteiner, Mustafi, Jones, Kurzawa; Fred, Sanches, Coutinho; Pastore, Sanchez, Promes

Foto: Marca