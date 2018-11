Marca rilancia: il Real Madrid soffia Brahim Diaz al Manchester City

Brahim Diaz è ormai a un passo dal Real Madrid: dopo le indiscrezioni inglesi delle scorse settimane, l’autorevole Marca rilancia che il gioiellino classe ’99 del Manchester City è sempre più vicino al trasferimento alle merengues. “Brahim Diaz, destino Madrid”, scrive il noto quotidiano iberico, che aggiunge come il giocatore, in scadenza con i Citizens, non rinnoverà il proprio contratto perché ha già un accordo per giugno con la squadra di Florentino Perez. “Abbiamo fatto di tutto per trattenerlo ma alla fine è il giocatore che decide”, ha dichiarato Guardiola a riguardo. Parole che certificano un addio che si concretizzerà nei prossimi mesi. Un colpo, se confermato, di prospettiva per il Real Madrid.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City