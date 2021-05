Marca: Raul primo nome sulla lista del Real Madrid in caso di addio di Zidane

Secondo Marca, autorevolissima testata spagnola, Raul Gonzalez Blanco dovrebbe essere il primo nome sulla lista come possibile successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid.

Raul, ora allenatore del Real Madrid Castilla, sembra a detta di molti come il successore naturale, colui che continuerà il lavoro fatto dal francese. L’ex attaccante spagnolo ha studiato e dedicato ore e ore per la sua formazione nel periodo trascorso all’Al Sadd. Nel 2018 ha iniziato a lavorare in veste di tecnico a Madrid coi Cadetti B ed il club gli ha aperto le porte di Valdebebas sempre più, ora sembra pronto per il grande salto.

Foto: sito Real Madrid