Marca: Odriozola in uscita dal Real, non ha convinto Ancelotti

Dopo la grande stagione con la Fiorentina, Alvaro Odriozola era tornato a Madrid per restare. Ma non sarà così. Stando quanto riportato da Marca, il terzino spagnolo non ha convinto Carlo Ancelotti e il tecnico dei Blancos lo ha inserito nella lista dei partenti insieme a Mariano Diaz e l’ex Roma Borja Mayoral.

Foto: Twitter Odriozola