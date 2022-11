Marca: niente ritorno al Real Madrid per Cristiano Ronaldo

Nel tardo pomeriggio è arrivata la risoluzione consensuale tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Adesso la stella portoghese è libero di scegliere la sua prossima destinazione ed è già iniziata la ricerca della prossima squadra. Ma secondo quanto riportato da Marca, non sarà il Real Madrid la prossima squadra di CR7. Infatti, nonostante l’infortunio subito da Karim Benzema con la Nazionale, i Blancos non hanno nessuna intenzione di acquistare un attaccante durante il mercato di gennaio. Il Real – si legge – non ha mai preso in considerazione il ritorno del portoghese, in quanto hanno totale fiducia nel recupero del Pallone d’Oro e per questo motivo non andranno sul mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo