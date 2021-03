Marca: niente rinnovo tra Vazquez e il Real Madrid. Si va verso l’addio

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il futuro di Lucas Vazquez pare essere sempre più lontano dal Real Madrid. Il contratto dell’esterno spagnolo scade il prossimo 30 giugno e tra le parti non c’è nessun accordo per il rinnovo. Anzi, come scrive Marca, l’agente del calciatore e la dirigenza madrilena si sarebbero incontrati per discutere di un eventuale prolungamento senza, però, trovare un accordo. Il calciatore, quindi, si starebbe già guardando intorno, considerando praticamente terminata la propria esperienza al Real.

Foto: twitter personale Vazquez