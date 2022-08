Marca: Manchester United, domani le visite mediche di Casemiro

Il futuro di Casemiro sembra essere ormai destinato a vestirsi di rosso. Rosso come la maglia dei Red Devils. Stando quanto riportato da Marca, il calciatore è atteso già domani in Spagna per svolgere le visite mediche con il Manchester United. Sarà un’operazione tra i 60 e 70 milioni di euro mentre per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni da 18 milioni di euro. Dopo cinque Champions League, tre Supercoppe Europee, cinque Campionati spagnoli, tre Supercoppe di Spagna e tre Mondiali per club, Casemiro è pronto a lasciare Madrid per iniziare una nuova avventura a Manchester sotto la guida di Erik Ten Hag.

Foto: Twitter Real Madrid