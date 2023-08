Marca: Luis Enrique medita l’addio al PSG

Luis Enrique medita già l’addio al Paris Saint-Germain. Stando quanto riportato da Marca, il tecnico spagnolo starebbe già pensando alle dimissioni da allenatore del club francese, dove meno di un mese era subentrato a Galtier. Alla base di questa possibile scelta del tecnico ci sarebbe la situazione di grande incertezza legata al futuro di Kylian Mbappé, il quale potrebbe lasciare la squadra o, nel caso contrario, restare da separato in casa. Tale questione starebbe creando non pochi problemi a tutto l’ambiente. Inoltre, anche il direttore tecnico Luis Campos non sarebbe più certo di rimanere (come riportato questa mattina da Le Parisien).

Foto: Instagram PSG