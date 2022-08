Marca: l’Everton tenta il colpo Chukwueze: offerti 45 milioni al Villarreal

L’Everton sta tentando il colpo Samu Chukwueze dal Villarreal. Come riportato da Marca, i Toffees avrebbero messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Una proposta irrinunciabile per il Submarino Amarillo che, se dovesse veramente ricevere un’offerta di questo tipo, avrebbe fatica a dire di no in quanto si tratterebbe della cessione più cara della storia del club.

Foto: Twitter Villarreal