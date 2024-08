Marca: l’Atletico Madrid usa la carta Joao Felix per salvare Gallagher

Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, per un Omorodion che torna a Madrid, sponda Atletico, c’è un Joao Felix che potrebbe partire direzione Londra, al Chelsea. Secondo Marca, i due club stanno trattando la sua partenza con l’intenzione di portare avanti l’operazione Gallagher. Dopo aver ingaggiato Pedro Neto sabato, il Chelsea ha iniziato a manifestare dubbi di vario tipo su Omorodion e a suggerire un cambiamento delle condizioni concordate, spingendo l’Atlético a ordinare al neo-medaglia d’oro olimpica, che era a Londra per firmare fino al 2031, di tornare a Madrid. Per Marca la decisione del Chelsea è stata influenzata anche dal forte interesse manifestato dai Blues nei giorni scorsi per Joao Felix. Nel frattempo, Gallagher, che è a Madrid da giovedì e ha già firmato il contratto con l’Atlético, sottolinea Marca, attende l’esito di questi nuovi colloqui, poiché nessuna delle parti vuole che tutto vada a monte, cosa che potrebbe accadere se la vendita di Joao alla fine non andasse a buon fine.

Foto: Instagram Joao Felix