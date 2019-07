Marca: l’Atletico chiude per Trippier, mercoledì le visite

Colpo dell’Atletico Madrid: i colchoneros, secondo Marca, si sono infatti assicurati Kieran Trippier, terzino destro in uscita dal Tottenham. Il club madrileno ha raggiunto l’intesa con i vice campioni d’Europa e con l’inglese, che firmerà un contratto quadriennale con l’Atletico, che dopo aver abbandonato la pista Semedo si è fiondato su Trippier, che andrà a rinforzare la corsia destra per la quale Simeone aveva a disposizione il solo Santiago Arias. Trippier è atteso tra la sera di martedì e mercoledì per sostenere le visite mediche prima di aggregarsi ai suoi nuovi compagni.

Foto AS