Marca: Istanbul Basaksehir, idea James Rodriguez. I dettagli

Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano Marca, il futuro di James Rodriguez potrebbe essere in Turchia. I colleghi spagnoli, infatti, affermano che il fantasista colombiano potrebbe trasferirsi dall’Everton all’Istanbul Basaksehir, operazioni definibile in prestito. I tifosi della squadra della capitale hanno altri due giorni per sognare il colpaccio, dal momento che il mercato in Turchia chiuderà martedì 7 settembre.

Foto: Instagram James Rodriguez