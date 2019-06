Marca: Inter, altri contatti per Nacho del Real Madrid

Continuano a rincorrersi dalla Spagna le notizie riguardanti un interessamento dell’Inter per Nacho Fernandez del Real Madrid. Il 15 maggio vi avevamo raccontato l’indiscrezione del quotidiano spagnolo As e oggi è Marca a rafforzare la tesi. Il classe ’90 ha il contratto in scadenza nel 2020 e se decidesse di partire le Merengues non opporrebbero resistenza. Secondo l’autorevole fonte spagnola, Nacho è un’esplicita richiesta di Antonio Conte.

Foto: Mundo Deporitvo