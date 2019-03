Marca in prima pagina: “Qui giace una squadra che ha fatto la storia. Umiliante finale di un ciclo irripetibile”

La stampa spagnola assume toni disfattistici per commentare la pesante sconfitta per 4-1 subita al Bernabeu dal Real Madrid contro l’Ajax. Un risultato che ha comportato l’eliminazione delle Merengues, campioni in carica, dalla Champions League. La prima pagina di Marca sottolinea il carattere straordinario della sconfitta subita: “Qui giace una squadra che ha fatto la storia”. Poi aggiunge: “Umiliante finale di un ciclo irripetibile”. Netto anche il titolo d’apertura del Mundo Deportivo: “Niente di niente”. Più ironica la scelta di AS, che gioca sul risultato finale: “Quattro mesi di lutto. Il Madrid viene travolto dall’Ajax: un disastro assoluto. Si rompono Lucas e Vinicius”. “Fine di un’era”, è invece la prima pagina del catalano Sport.