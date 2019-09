Marca: il Siviglia cambia obiettivo, ora Mariano non può che restare al Real

In questa sessione di mercato, a Mariano Diaz sono state accostate diverse pretendenti, tanto in Spagna quanto altrove. L’ultima in ordine cronologico è stata il Siviglia, che si è però dovuto scontrare con le esose richieste del Real Madrid (30 milioni) e ha dunque deciso di rivolgere il proprio sguardo in direzione di un profilo più economico ma egualmente sicuro: quello del Chicharito Hernandez. Questo quanto riportato stamattina da Marca, che suggerisce come ormai non ci sia più il tempo utile per altre società di inserirsi e provare a intavolare una trattativa. Mariano sa di non essere in cima nella gerarchie di Zinedine Zidane ma, come scrive la testata spagnola, a Madrid è comunque felice di restare.

Foto: estadiodeportivo