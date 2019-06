Marca: il Liverpool tenta di riportare Coutinho in Inghilterra

Marca lancia una bomba di mercato: Philippe Coutinho potrebbe tornare al Liverpool. Il brasiliano, arrivato al Barcellona per sostituire, insieme a Dembélé, il connazionale Neymar, non ha reso al meglio nell’attacco di Valverde, e durante la stagione è stato uno dei più contestati dai tifosi catalani. E il rientro in Inghilterra, ed in particolare ai Reds, farebbe felice Jurgen Klopp, tecnico dei campioni d’Europa.

Foto AS