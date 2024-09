Haaland vicino al rinnovo col City. Ma la clausola rescissoria tenta il Real Madrid

Marca apre la giornata dedicando la sua prima pagina al rinnovo di Erling Haaland con il Manchester City, secondo il quotidiano vicinissimo alla definizione. Il contratto della stella norvegese scadrà nel 2027, proprio per questo il Club degli Oasis starebbe correndo ai ripari, proponendogli un prolungamento con ingaggio faraonico, circa 24 milioni di euro. Una cifra del genere, renderebbe il classe 2000 il giocatore più pagato della Premier League. Ma Marca aggiunge che nel contratto potrebbe venir inserita anche una clausola rescissoria, cui la cifra è ad oggi sconosciuta. Nel caso in cui questa non fosse estremamente proibitiva, il pivot del City avrebbe quindi una via di fuga dal Club, che sarebbe costretto a cederlo nel caso in cui qualche compagine fosse disposta a pagarla. Una di queste potrebbe essere il Real Madrid, che se dovesse continuare ad avere problematiche relative alla mancanza nel proprio tridente di una vera e propria prima punta, potrebbe tentare un assalto al giocatore.

Foto: Sito Manchester City