Marca: Eto’o condannato a 22 mesi di reclusione per frode fiscale

Samuel Eto’o è stato condannato a 22 mesi di reclusione per frode fiscale. A riportare la notizia è Marca spiegando inoltre che l’ex calciatore di Inter e Barcellona ha ammesso lui stesso, di aver frodato quasi 4 milioni di euro al tesoro pubblico fra il 2006 e il 2009 quando militava nel club blaugrana: “Riconosco i fatti e pagherò, ma faccio sapere che all’epoca ero un bambino e che ho sempre fatto quello che mio padre mi chiedeva di fare”. Per il suo ex agente invece ovvero Mesalles è stato richiesto invece un anno, in quanto necessario collaboratore.

Foto: Twitter Eto’o