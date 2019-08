Marca: Bale vuole solo la Premier League. Ora il Real Madrid…

Futuro in bilico per Gareth Bale. Il gallese è fuori dal progetto Blancos, è stato a un passo dallo Jiangsu Suning ma poi l’operazione è sfumata sul rettilineo finale. Il motivo? L’ex Tottenham vuole rimettersi in gioco in Europa e più precisamente in Premier League: secondo Marca sarebbe questa la unica destinazione che accetterebbe. E il tempo è ormai agli sgoccioli, considerato che il mercato in Inghilterra chiude tra due giorni. In caso contrario, la situazione rischia di diventare ancora più spinosa per Zidane e per il Real Madrid.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid