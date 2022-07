Marca: Atletico Madrid, accordo per il rinnovo di Oblak

Dopo una trattativa durata per mesi, l’Atletico Madrid è riuscito a trovare l’accordo per il prolungamento di contratto con Jan Oblak. Il precedente accordo scadeva a giugno 2023, e in attesa di conoscere le nuove date, Marca ha diffuso le prime cifre. Lo stipendio del portiere sloveno salirà da 10 a 12 milioni di euro.

Foto: Marca