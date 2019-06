Marca: accordo Chelsea-Real per Kovacic, l’annuncio nelle prossime ore

Il Chelsea è ad un passo dall’ottenere a titolo definitivo Mateo Kovacic. Come riporta Marca, infatti, il club londinese ha raggiunto l’intesa con il Real Madrid per il riscatto. I Blues, che a partire da lunedì non potranno più effettuare acquisti a causa del blocco sul mercato imposto dalla FIFA, sono pronti a versare circa 45 milioni di euro nelle casse dei blancos. Un’operazione consentita in quanto la licenza era già stata inviata alla Federazione Inglese e alla Premier. Una soluzione che non può non accontentare il croato, che aveva espressamente chiesto di restare a Londra per poter avere maggiore continuità, cosa che al Real, nonostante la vittoria di 3 Champions League, non gli era stata garantita. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

Foto Mundo Deportivo