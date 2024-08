Marca (15.16): l’Al Ahli offre più di 200 milioni per Vinicius. Il Real chiede 1.000 milioni di euro della clausola

Secondo quanto riporta Marca, in casa Real Madrid è scoppiato un vero e proprio “caso Vinicius”. Nelle ultime ore starebbe prendendo forma quella che sembrava una semplice voce di mercato: l’Al Ahli si sarebbe rivolto al Real Madrid per informarsi su una possibile partenza del calciatore brasiliano per il Medio Oriente. In realtà, specifica il quotidiano spagnolo, non si è trattata di una semplice chiacchierata perlustrativa: il club saudita avrebbe offerto al Real Madrid una cifra superiore al valore teorico di mercato di Vinicius, cifra che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Secondo Marca, il club di Florentino Perez avrebbe rifiutato questa prima offerta, facendo fede alla clausola monstre di Vinicius pari a 1.000 milioni di euro.

Foto: Instagram Real Madrid