MARC CASADÓ, QUALITÀ E QUANTITÀ PER IL CENTROCAMPO DI FLICK

Il Barcellona ha iniziato un nuovo ciclo con Hans Flick, ripartendo dai prodotti del proprio vivaio. E i risultati sono davanti agli occhi di tutti, basti pensare al poker calato al Bayern Monaco nel mercoledì di Champions League. Conosciamo tutti Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha, ma c’è anche chi sta mettendo ordine e intensità in mezzo al campo permettendo loro di sprigionare il loro enorme potenziale offensivo. Si tratta di Marc Casadó, centrocampista classe 2003 e prodotto della Masia.

Nato il 14 settembre 2003 a Sant Pere de Vilamajor, ha firmato per l’Infantil A del Barça nel 2016 e, dopo due stagioni al Barça Atlètic, si è guadagnato un posto in prima squadra. Il suo adattamento è stato istantaneo grazie al periodo trascorso nelle giovanili del club. “Sono 8-9 anni che lavoro la stessa cosa, la stessa filosofia di questo club e questo si vede quando arrivi in ​​prima squadra. A volte è difficile quando arrivi da fuori, non è facile. Da La Masia loro stanno facendo le cose bene, lo stanno dimostrando con i 16-17enni. L’anno scorso con la squadra riserve abbiamo fatto una grande stagione con una squadra molto giovane”.

Casadò sembrava destinato a lasciare i Blaugrana quest’estate prima dell’uscita di Xavi Hernandez e si parlava di un trasferimento o di un prestito. L’arrivo di Hansi Flick ha rappresentato un nuovo inizio per l’ex capitano del Barca Atletic. E il centrocampista sta rispondendo alla grande sul campo. Dopo le prime 9 giornate di Liga i numeri di Casadò sono da big: primo per tackle, primo per percentuale di passaggi progressivi precisi, quinto per percentuale precisione passaggi, quinto per passaggi nell’ultimo terzo di campo, sesto per passaggi totali, sesto per passaggi corti, settimo per percentuale di accuratezza nei passaggi.

Foto: Instagram Casadò