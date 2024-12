Marc Casadó: “Il Barça può lottare per tutti gli obiettivi. Pedri? Mi facilita il lavoro, è un top player mondiale”

Il centrocampista del Barcellona classe 2003 Marc Casadó, ha rilasciato una lunga intervista a Mundo Deportivo, in cui ha parlato della situazione dei blaugrana, della grande fiducia riposta in lui da Hans Flick, e del rapporto col compagno di reparto Pedri.

Sulla stagione: “Penso che sia la squadra che i tifosi in generale debbano essere contenti di questo inizio, anche se è vero che quest’ultimo mese è stato un po’ più complicato. Il 2024? Penso che l’inizio dell’anno sia stato molto bello. C’è stata anche una finale playoff nella quale non siamo riusciti a passare. Ma penso che questo abbia aiutato tutti noi a capire che non tutto va sempre bene. E questo inizio di stagione, nonostante questi ultimi risultati, penso che sia stato molto bello, sia per me che per la squadra”.

Sul passaggio in prima squadra: “Date le circostanze, l’ho vista a volte un po’ complicata la scorsa stagione, ma penso che l’importante fosse continuare a lottare in ogni momento per sfruttare l’opportunità nel caso fosse arrivata. C’è sempre spazio per migliorare per tutto. Sia individualmente che come squadra abbiamo delle cose da migliorare e personalmente direi che devo migliorare il mio score realizzativo. A volte i miei compagni di squadra addirittura scherzano con me dicendomi che non segno mai un gol. Spero che ne arrivi uno nel 2025”.

Su Flick: “Parliamo tanto, quando vedo che la squadra non sta giocando bene, vado a parlare con lui per sapere cosa dobbiamo cambiare. Mi chiede soprattutto di posizionarmi bene, di essere intenso e di dettare i ritmi della squadra”.

Il momento della squadra: “Tutte le squadre attraversano momenti migliori e momenti peggiori durante la stagione. E’ vero che le ultime partite di campionato non sono andate come ci aspettavamo. Penso che non sia stato un bel periodo di stagione, ma la cosa importante è che come squadra sappiamo cosa dobbiamo fare per cambiare le cose e lo faremo. Se possiamo lottare per tutti gli obiettivi? Penso di sì. E penso che l’importante sia soprattutto correggere questi errori che ci hanno un po’ ucciso in questi ultimi giorni”.

Su Pedri: “È un top player mondiale. Penso che sia uno dei migliori nel suo ruolo e lo dimostra in ogni partita. Rende il mio lavoro sul campo molto più semplice. Giocarci rende tutto più semplice. E sono molto felice di poter condividere il centrocampo con lui”.

Foto: Instagram Casadó