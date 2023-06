Marani: “Le Under23 non giocheranno nello stesso girone”

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, al Corriere dell’Adriatico ha parlato delle under 23. Ecco le sue parole: “C’è un regolamento posto dal Consiglio direttivo per salvaguardare l’equità sportiva dei campionati. Qualora due Under23 dovessero, per geografia, far parte dello stesso girone dovremmo precedere con un eventuale sorteggio. Aspettiamo gli organici e le pronunce della Covisoc il 30 giugno. Poi vedremo tutto il resto”.

Foto: Twitter Lega Pro