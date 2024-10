Marani: “Il nostro movimento ha acquisito visibilità, continueremo ad investire”

Il rieletto presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha parlato in occasione della conferenza stampa post elezioni. Marani, unico candidato, ha comunque ottenuto l’unanimità dei voti, e ha mostrato entusiasmo per il proseguimento del suo lavoro.

“Abbiamo il piacere di essere qui dopo la rielezioni, abbiamo iniziato questo percorso due anni fa, in un ambiente, quello istituzionale, a me nuovo. È un percorso importante, con risultati anche lusinghieri, abbiamo acquisito visibilità anche sulle tv, abbiamo quadrupicato i ricavi, abbiamo fatto una riforma, la Riforma Zola, che incentiva i club che valorizzano i settori giovanili, sui quali continueremo a investire. Investiamo anche sulla formazione, ed ecco quindi che vogliamo più rispetto, perché c’è un’unica filiera del calcio italiano, e questo va tenuto insieme: la C ha sfornato anche tanti campioni, come il qui presente Zola. Litigare, spaccarsi e dividersi non porta a nulla”.

Il vice presidente Zola interviene in conferenza: “Non c’è molto da aggiungere. Quando Matteo mi ha chiamato un anno e mezzo fa la prima reazione fu di spavento, ma ho poi pensato a tutto quello che la C mi ha dato, e ho percepito la necessità di ridare indietro qualcosa a una Lega che per me è stata importantissima. Io sono cresciuto in un piccolo paese di poche anime, non ho fatto settori giovanili, senza la C non sarei stato il giocatore che sono diventato. Ho fatto la scelta giusta, c’è stato un gruppo di lavoro straordinario, e vedere unite e cooperanti 60 squadre è una grande gioia: la Riforma Zola non è altro che il prodotto delle idee dei club”.

Foto: Sito Lega Pro