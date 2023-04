Marani alle neo promosse: “Giana ha fatto la storia della C. Legnago ha meritato la promozione”

Dopo una sola stagione i biancoazzurri della Giana Erminio tornano in Lega Pro. Stesso risultato anche per il Legnago Salus che è promosso con una giornata di anticipo avendo vinto il girone C della serie D. Di seguito il saluto del presidente Matteo Marani: “Congratulazioni alla Giana Erminio, dice il presidente di Lega Pro Matteo Marani, che ha vinto un girone non facile combattendo in ogni giornata del campionato. Siamo felici di ritrovare un club che nell’ultimo decennio ha contribuito a fare la storia della Serie C”. E sul Legnago: “Complimenti alla società del Legnago Salus ed ai suoi calciatori che hanno raggiunto meritatamente questa promozione, vi aspettiamo sui campi della Serie C”.