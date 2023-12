Maran: “Se vai sotto così diventa complicatissimo contro il Parma”

Il tecnico del Brescia Rolando Maran ha parlato dopo la sconfitta casalinga per 2-0 ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un primo tempo all’altezza, poi negli episodi contro queste squadre qua devi essere anche fortunato. Il primo è un eurogol, il secondo ha approfittato di un nostro scivolone e si è messo tutto in salita. In partite così serve anche quel pizzico di fortuna che porta la palla dalla nostra parte. Se vai sotto diventa tutto complicatissimo contro questo Parma”.

Foto: Twitter Brescia