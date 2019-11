Maran: “Ora non accontentiamoci. Atalanta? Ho fatto vedere i video del City”

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria sul campo dell’Atalanta che è valsa l’aggancio al quarto posto in classifica. Queste le sue parole: “Siamo andati anche meglio di quello che ci aspettavamo. Abbiamo fatto la nostra partita, cercando di impensierirli dall’inizio alla fine. Ai miei ho poco da dire: hanno avuto una grande personalità a venire qua e fare questo tipo di partita. Volevamo far difendere l’Atalanta e ci siamo riusciti: è stata una grande partita. Ora non accontentiamoci e teniamo questa voglia di stupire, consci che passa tutto dalle nostre prestazioni e dal nostro atteggiamento. Se ci accontentiamo non cresciamo più. La voglia di crescere ci deve tormentare. Questa settimana a Simeone e a tutta la squadra ho fatto vedere parecchie immagini, anche quelle del City. Dobbiamo imparare da loro la mentalità per capire anche come colpire l’Atalanta. È un modo per trovare la strada giusta per crescere. Quarto posto? Ci deve interessare relativamente. Abbiamo grandi intenzioni ma non dobbiamo pensarci. Ci deve tormentare solo il non accontentarci. E fare ogni settimana nuovi step per vincere le prossime partite”, ha chiuso Maran.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari