Maran: “Meritavamo il pari. Fa male andare via con zero punti ma sono contento della prestazione”

Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con l’Udinese:

“Fa male andare via con zero punti perché abbiamo fatto meglio noi. Il pareggio poteva essere giusto come risultato. Per un piede non portiamo a casa il risultato. Sarà una prestazione dalla quale ripartire, abbiamo ritrovato tante cose.

Mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo ripartire da qui. Dobbiamo aver fiducia. Non è arrivato il risultato, questo dispiace.

Doveva esserci una ripartenza, c’è stata solo la prestazione, dobbiamo essere bravi e fissare alcune cose. Oggi meritavamo di più.

Perin? Cercavamo il tutto per tutto, ha cercato di mettere una pezza.

Oggi dovevamo ritrovare la squadra. Non è arrivato il risultato, ma abbiamo visto alcune cose dalle quali ripartire”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa