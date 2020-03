Maran: la passione, l’impresa, il crollo, la fine. Ora il Cagliari…

Rolando Maran ha un contratto fino al 2022, anche oneroso e importante, e ha vissuto una prima parte di stagione sensazionale con il Cagliari vicino, vicinissimo, alla zona Champions e capace di esprimere un calcio spettacolare. Non più tardi di tre o quattro giorni fa il presidente di Giulini aveva parlato in termini entusiastici dell’allenatore malgrado una vittoria che non arriva da undici partite. Evidentemente la sconfitta contro la Roma ha fatto saltare il tappo della fiducia e la stagione di Rolli ha preso un’altra piega, la più amara. La passione, l’impresa, il crollo, le parole di Giulini e la fine di un rapporto con tanto di esonero. Un epilogo, se vogliamo, incredibile. Ora il Cagliari è pronto alla svolta: dopo aver scartato Stramaccioni e Guidolin, ha sempre tenuto in seria considerazione Max Canzi anche se in serata, come anticipato, ci sono stati contatti con Walter Zenga per un possibile tandem sulla panchina rossoblù.

Foto: Cagliari Twitter