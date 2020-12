Maran: “Il morale non è buono ma dobbiamo ribaltare questo sentimento. Dovremo essere il Genoa dalla testa ai piedi”

Rolando Maran, tecnico del Genoa, domani sfida la Fiorentina e ha parlato così ai microfoni di Genoa Channel: “Dobbiamo mettere in campo la carica agonistica e il temperamento che tutti noi che amiamo il Genoa abbiamo dentro. E’ la carta identità del Genoa e di chi ha indossato questa maglia. Dovremo avere queste caratteristiche domani.

Il ko col Parma? Il morale ovviamente non può essere buono ed è giusto che sia così. Vogliamo cose diverse da noi stessi, cose diverse per i tifosi, per la nostra società e lo abbiamo ben chiaro in testa. Il primo nostro obiettivo è proprio quello di ribaltare questo sentimento. Dovremo essere orgogliosi di quello che riusciremo a dare da qua in avanti. Dobbiamo essere il Genoa con quelle caratteristiche che sono solo di questi colori e per fare in modo che le cose avvengano dovremo essere il Genoa dalla testa ai piedi”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa