Maran: “Ho sempre sperato di tornare a Brescia. Si è riannodato un filo”

Intervistato dalla Gazzetta, il tecnico del Brescia Rolando Maran ha parlato della sua seconda avventura sulla panchina delle rondinelle, dopo l’esperienza nel 2005/06 terminata con l’esonero da quarto in classifica: “Quell’esonerato stato traumatico, ha lasciato un segno. Ma ho sempre sperato di poter riallacciare quel filo, sono sempre rimasto vicino a questo club e volevo fortemente tornare e chiudere il cerchio. Ora si è riannodato un filo, riprendiamo il cammino”.

Capitolo giovani: “Sono un grande stimolo, l’ho confessato a loro e mi hanno dimostrato il giusto atteggiamento. Mi sto divertendo. Non dico che ci sono i nuovi Pirlo e Tonali, ma occhio a Ferro e Fogliata. Mercato? Non mi sono posto il problema, dobbiamo definire gli obiettivi, non è una priorità. Ciclo qui a Brescia? Sono tornato senza pensare al tempo, ma per fare un percorso. Con il ds Castagnini guardiamo lontano”.

Foto: Twitter Brescia