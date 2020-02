Maran: “Domani sarà una partita tosta per confermare le nostre sensazioni positive. Dobbiamo essere bravi a limitare gli errori”

A poche ora dalla sfida contro il Genoa il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato alla stampa della sfida.

Ecco una parte delle sue parole.

“Due mesi senza vittoria, ne abbiamo parlato con i ragazzi, dobbiamo superare questo momento: domenica scorsa eravamo nella loro metà campo, quando poi hanno trovato il pareggio. Non è un timore dovuto alla mentalità, ma a situazioni particolari. Sapete benissimo quanto volessimo i tre punti, specie per coronare la prestazione e dare continuità ai risultati. È rimasta la consapevolezza dell’amaro in bocca“.

Assenze.

“Mancano Pavoletti, Cigarini, Rog e Ceppitelli. Luca si è allenato con la squadra, le sensazioni sono buone ma abbiamo preferito aspettare. Non ci concentriamo sugli altri ma su di noi: siamo tornati a fare le prestazioni che volevamo e domani sarà una partita tosta per confermare le nostre sensazioni positive. Dobbiamo essere bravi a limitare gli errori”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari