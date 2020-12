Maran: “Dispiaciuto, siamo andati vicini ad un risultato positivo”

Ai microfoni di Sky ha analizzato la sconfitta con la Juventus, il tecnico del Genoa, Rolando Maran.

Questa la sua analisi: “Ha prevalso un po’ la stanchezza. La Juve è fatta di campioni, ti fanno correre molto. Mi dispiace veramente tanto per i ragazzi, hanno cercato di dare tutto e forse potevo aiutarli anche io. Mi spiace, hanno sempre cercato di essere compatti e fare una gara di sacrificio. È un momento particolare per noi, tante volte manca lucidità. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza in maniera facile, con Pjaca in altre situazioni le avremmo trasformate in occasioni più pericolose. Sono convinto che questa sia la strada, poi la fiducia ti viene quando trovi risultato e sei gratificato dal tuo lavoro. Oggi, a costo di ripetermi, sono dispiaciuto per loro. Sapevamo che non è un momento da cui ci tireremo fuori in un secondo, ma sappiamo che questo è lo spirito di una squadra che alla fine arriverà a gioire”.

Maran continua: “Sapevamo che oggi e mercoledì avremmo incontrato due squadre che non hanno ancora perse, la Juve come il Milan. Oggi siamo andati vicini al risultato positivo: dobbiamo avere fiducia, imparare dagli errori fatti, senza accantonare quanto fatto”.

Foto: Twitter Cagliari