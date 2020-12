Maran: “C’è amarezza, ci serviva una soddisfazione. Negli episodi non abbiamo buona sorte”

Rolando Maran è stato intervistato al termine di Fiorentina-Genoa. L’allenatore dei rossoblù ha analizzato il momento della squadra. Queste le sue parole: “Sarebbero stati tre punti straordinari per il momento difficile che stiamo vivendo. Entrambe le squadre sono in una fase difficile. Ci rimane l’amarezza: abbiamo avuto anche un’occasione per fare il 2-0 e poi la vedi svanire a recupero scaduto da più di un minuto. In questo momento dobbiamo fare qualcosa in più di quello che siamo capaci di fare. Nei singoli episodi non abbiamo buona sorte. Nel finale abbiamo finito in crescendo, eravamo in controllo. Avevamo sofferto solo nella prima parte del secondo tempo. Dispiace perché avevamo bisogno di una soddisfazione, al di là dei punti. I ragazzi hanno corso dall’inizio alla fine, anche con troppa generosità: nel finale sono andati i due centrali sulla stessa palla. È un momento in cui bisogna essere lucidi. Pjaca? Dopo il Covid è rientrato bene, ora sta crescendo di condizione. Anche Destro è entrato benissimo. Abbiamo bisogno di tempo e fiducia. Dobbiamo trovare equilibrio per fare le due fasi con la stessa intensità“.

Foto: Twitter Genoa