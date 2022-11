Maradona, serata di grande emozione: il video

Sono trascorsi due anni dalla morte di Diego Armando Maradona. E il suo popolo non lo dimentica. Non lo hanno fatto gli argentini, che in Qatar hanno organizzato un corteo per ricordare El Pibe. E non lo dimentica la sua Napoli. Cori, fumogeni e applausi per Diego questa sera allo Stadio che da ormai due anni porta il suo nome, nel giorno del secondo anniversario della scomparsa. Centinaia di napoletani si sono dati appuntamento all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta per una grande fiaccolata in suo onore, sfidando anche la pioggia.

Commozione, abbracci, unione, e un solo unico grande grido: “Diego, Diego”.

Video: Manuel Parlato