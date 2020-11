Maradona, operazione riuscita. Il dottore: “Sta bene, abbiamo risolto il problema”

Intervento riuscito e sospiro di sollievo per le condizioni di Diego Armando Maradona, operato d’urgenza al cervello nella notte in una clinica di Buenos Aires. L’idolo argentino è rimasto sotto i ferri un’ora e mezza circa, il tempo necessario per rimuovere l’edema subdurale evidenziato dagli esami strumentali svolti martedì pomeriggio.

“L’operazione è perfettamente riuscita”, ha garantito Leopoldo Luque, medico personale di Maradona che ha condotto l’intervento in prima persona. “L’ematoma presente tra il cranio e il tessuto cerebrale è stato rimosso senza alcuna complicazione e il paziente è già sveglio e lucido”, ha rassicurato il neurochirurgo qualche ora dopo l’intervento svolto in anestesia generale.

In un primo momento, si pensava che Maradona sarebbe stato trasferito in terapia intensiva per monitorarne le reazioni e il risveglio dall’anestesia, particolarmente delicata in un soggetto dal quadro clinico complicato come il suo, invece l’ex Pibe de Oro si troverebbe già nella propria stanza nella clinica di Olivos. “Diego resta ancora sotto stretta osservazione”, avvisa lo specialista. “In un soggetto debilitato come lui, è impostante essere particolarmente cauti”.