Maradona, i medici che lo hanno operato si dicono stupiti

“L’ho appena visto, è di ottimo umore. Siamo stupiti di come sta guarendo”, così il medico personale di Diego Armando Maradona dopo l’intervento al cervello per rimuovere un coagulo di sangue. “Dobbiamo essere cauti perché siamo ancora nel periodo post-operatorio – ha continuato Leopoldo Luque – Ma è chiaro che non ha complicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri che aspettiamo di valutare perché è ancora molto presto. Ma la ripresa è ottima”. L’attaccante argentino era stato ricoverato in una clinica di La Plata, dove allena, per delle complicanze ma poi una tac ha rivelato il coagulo di sangue. Adesso l’ex stella del calcio è in ripresa da come raccontano i medici ma resta comunque sotto sorveglianza.

Foto: Marca