Diego Maradona è andato giù durissimo, ancora una volta, contro l’Argentina. “Cosa pensavano, che avrebbero vinto contro il Venezuela? Chi è così inetto da poter pensare questo? Non ho visto la partita semplicemente perché non guardo film dell’orrore. Mi spiace per il mio popolo che continua a credere a questi bugiardi. Non parlatemi dei dirigenti, mi hanno distrutto 15 anni di carriera”.

Foto: Marca