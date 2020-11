Maradona, arriva la conferma del manager: “Sarà operato, ematoma proviene da una caduta”

Stefano Ceci, amico e manager di Maradona, ha parlato delle condizioni di salute del Pibe de Oro a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Si deve operare, l’ematoma al cervello proviene da un trauma, probabilmente una botta della quale non ha memoria, a causa delle pillole che prende per favorire il sonno.

Verrà operato stesso stasera, non è un intervento così complicato e rischioso a detta dei medici, erano parecchi giorni che era un po’ giù di morale.

Il suo corpo è stanco dopo anni di vita sregolata e la pandemia psicologicamente non lo ha aiutato, non vede i familiari da prima del lockdown.

Speriamo che passi presto questo momento.”

Foto: Spazionapoli