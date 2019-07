Maradona a De Rossi: “In Argentina ti troverai bene. Quando indossi la maglia del Boca…”

Diego Armando Maradona, attraverso i microfoni dell’emittente televisiva argentina Tyc Sports, ha inviato un messaggio di benvenuto a Daniele De Rossi, ormai ex capitano della Roma in procinto di trasferirsi al Boca Juniors: “Daniele non ti conosco benissimo, ma sappi che starai benissimo in Argentina. Ci vedremo presto. Quando indossi la maglia del Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro. Ti mando un bacio”.

Foto: Mundo Deportivo