Maradona 60, gli auguri di Gattuso: “A Napoli sei un Dio, ti voglio bene”

A fare gli auguri a Maradona per i suoi 60 anni, anche il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso. Queste le parole nel video pubblicato dagli account social del Napoli: “Ciao grande Diego, tanti auguri per i tuoi 60 anni amico mio. Ti voglio bene. A Napoli sei un Dio, hai regalato emozioni uniche, spero che sia un giorno speciale per te”.

Foto: Twitter Napoli