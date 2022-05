Mapei Stadium sold out per Sassuolo-Milan. Biglietti esauriti in 20 minuti

Sono bastati 20 minuti per esaurire i biglietti del Mapei Stadium. Sarà invasione milanista a Reggio Emilia per la partita scudetto Sassuolo-Milan. Sold out lo stadio, che sarà gremito in ogni ordine di posto, 21mila persone, la maggior parte rossonere. Sale la febbre per il match che può consegnare lo scudetto alla squadra di Pioli undici anni dopo l’ultima volta.

FOTO: Twitter Sassuolo