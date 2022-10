Manuel Pellegrini: “Non siamo ancora qualificati. Roma? Ha qualità, abbiamo studiato bene la loro difesa”

Manuel Pellegrini, tecnico del Betis Siviglia, ha analizzato a Sky Sport la vittoria in casa della Roma.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona gara nel primo tempo, creando diverse occasioni da rete e poi sofferto il ritorno della Roma che è una squadra che ha qualità. Effettivamente abbiamo studiato la linea difensiva della Roma che è molto brava, ma tende ad abbassarsi e noi abbiamo provato ad attaccarli con le catene esterne. Qualificati? No, abbiamo nove punti e ce ne sono altrettanti in gioco, non sono pochi”.

Foto: sito Betis