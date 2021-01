Manuel Neuer come Kahn: 196 clean sheet in Bundesliga

Con la vittoria di ieri sera per 1-0 contro l’Augsburg valevole per la 17° giornata di Bundesliga, Manuel Neuer è entrato più di quanto già non lo fosse nella storia della Bundesliga e del Bayern Monaco. Per il portiere tedesco infatti si tratta del 196° clean sheet nel campionato tedesco, eguagliando così il record di un’altra leggenda del club bavarese, Oliver Kahn.

Foto: twitter bayern monaco