MANUEL DE LUCA, LA RIVINCITA DEL CIGNO

Manuel De Luca non si ferma più. L’attaccante della Sampdoria ha deciso con la prima tripletta in carriera la partita contro la Ternana, riuscendo a bissare il goal a Marassi trovato per la prima volta contro l’Ascoli poche settimane prima. È salito a 9 goal in campionato, conditi da 4 assist, diventando il miglior realizzatore dei blucerchiati. Ma non solo: nell’ultimo mese De Luca si è consacrato anche come il miglior bomber d’Europa.

Quello che fino a qualche mese fa poteva sembrare impossibile, vedendo che il ragazzo ancora non riusciva a trovare la prima rete in maglia Sampdoria, è diventato improvvisamente realtà. Il classe 1998, soprannominato “Il cigno di Bolzano”, col passare dei mesi ha lavorato su se stesso, andando avanti nonostante le difficoltà, giocando per la squadra e godendo della fiducia di Andrea Pirlo. Che ora sta ripagando con una quantità di reti che lo incoronano in una particolare statistica.

Nato il 17 luglio 1998 a Bolzano, De Luca cresce nel settore giovanile del Südtirol, prima di passare nel 2013 in prestito all’Inter. L’esperienza nerazzurra, però, dura una sola stagione e, tornato alla base, si trasferisce al Torino, che lo acquista a titolo definitivo per 170.000 euro. Il 3 gennaio 2018 esordisce con la prima squadra del club granata, nel derby di Coppa Italia perso per 2-0 contro la Juventus, prima di passare a titolo temporaneo al Renate, con cui il 3 febbraio segna la prima rete tra i professionisti, nella sconfitta subita per 2-1 contro la Reggiana.

Il 27 luglio seguente si trasferisce, sempre in prestito, all’Alessandria, dove segna 12 reti complessive, disputando un’ottima stagione a livello individuale. Ma non sarà abbastanza per convincere il Torino a puntare su di lui e il 17 luglio 2019 passa, ancora a titolo temporaneo, alla Virtus Entella.

Dopo aver svolto la preparazione estiva con Torino, il 22 settembre 2020 passa a titolo definitivo al Chievo in Serie B nell’affare che porta Ibrahim Karamoko ai granata. Esordisce alla prima di campionato contro il Pescara e segna il primo gol contro la Virtus Entella il 15 gennaio 2021. Tra gennaio e febbraio va in goal con discreta continuità, terminando la sua annata con 7 reti, di cui una in Coppa Italia.

Rimasto svincolato a seguito del fallimento del Chievo, il 12 agosto 2021 De Luca firma un contratto quadriennale con la Sampdoria. Tuttavia, appena due settimane dopo, viene ceduto in prestito al Perugia. Il 22 settembre seguente, esordisce con il grifo in occasione del successo per 0-3 in casa della Cremonese. Quattro giorni dopo, segna anche il suo primo gol, quello del provvisorio vantaggio sull’Alessandria, partita poi conclusa sull’1-1.

A fine prestito fa ritorno alla Samp, con cui esordisce in massima serie il 13 agosto 2022 nella sconfitta per 0-2 contro l’Atalanta. Il 16 dicembre 2023 segna la sua prima rete in maglia blucerchiata nella vittoria in trasferta per 1-2 contro la Reggiana e il 1° aprile 2024 segna la sua prima tripletta in blucerchiato, nella gara vinta 4-1 contro la Ternana.

Era uno dei giocatori più criticati fra i blucerchiati, ma con il duro lavoro in campo ha zittito tutti. Nelle ultime partite ha sempre lasciato il segno: è lui l’uomo in più per la corsa ai playoff dei ragazzi di Pirlo

Foto: Instagram De Luca